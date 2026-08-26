«Реал» М — «Реал Сосьедад»: Винисиус забил третий мяч в ворота гостей на 68-й минуте

В эти минуты идёт перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 3:1 в пользу «Реала».

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отличился на 68-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил форвард «Реала» Килиан Мбаппе на 40-й минуте. Полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич сравнял счёт на 44-й минуте. На 60-й минуте Мбаппе оформил дубль.

В матче 2-го тура чемпионат