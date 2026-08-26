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Реал Мадрид — Реал Сосьедад: Мбаппе оформил хет-трик на 80-й минуте матча Ла Лиги

«Реал» М — «Реал Сосьедад»: Мбаппе оформил хет-трик на 80-й минуте
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В эти минуты идёт перенесённый матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступает Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 4:1 в пользу «Реала».

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оформил хет-трик на 80-й минуте. Ранее первый мяч Мбаппе забил на 40-й минуте. Полузащитник «Реала Сосьедад» Лука Сучич сравнял счёт на 44-й минуте. На 60-й минуте Мбаппе оформил дубль. Вингер «Реала» Винисиус Жуниор отличился на 68-й минуте.

В матче 2-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» победил «Э