Адама Траоре подписал контракт с «Депортиво» — Романо

Фланговый нападающий Адама Траоре подписал контракт с «Депортиво». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, все формальности при подписании соглашения соблюдены и в скором времени 30-летний вингер «Вест Хэма» присоединится к испанской команде.

Напомним, ранее в «Депортиво» перешёл нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг. Габонец выступал вместе с Траоре за «Барселону».

В минувшем сезоне испанец принял участие в 32 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.