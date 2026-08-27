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Стал известен состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов

Стал известен состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов
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Определился состав всех четырёх корзин перед жеребьёвкой общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Команды узнают своих соперников в четверг, 27 августа. Каждый клуб проведёт по две игры с командами из всех корзин.

Корзины общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027:

Фото: «Чемпионат»

Восемь сильнейших команд общего этапа выйдут в 1/8 финала турнира, а те, кто занял места с девятого по 26-е, сыграют в дополнительном раунде.

29 команд квалифицировались в общий этап главного клубного турнира Европы напрямую, а оставшиеся семь мест заняли команды, преодолевшие все стадии квалификационных рандов. Последние четыре места достались турецкому «Фенербахче», греческому АЕКу, норвежскому «Викингу» и словацкому «Словану».

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