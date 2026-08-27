Известны пары третьего раунда Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»
Определились все пары третьего рауда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Своих соперников узнали «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие команды.
Пары третьего раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027:
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»;
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»;
«Манчестер Сити» – «Норвич»;
«Сандерленд» – «Халл»;
«Ипсвич» – «Арсенал»;
«Ковентри» – «Астон Вилла»;
«Борнмут» – «Линкольн Сити»;
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»;
«Челси»/«Лутон» – «Лидс»;
«Миллуолл» – «Ньюкасл»;
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»;
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»;
«Лейтон Ориент» – «Брэдфорд»;
«Рединг» – «Брентфорд»;
«Питерборо» – «Барнсли»;
«Вест Хэм» – «Фулхэм»/«Уимблдон».
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