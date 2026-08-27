Известны пары третьего раунда Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом»

Определились все пары третьего рауда Кубка английской лиги сезона-2026/2027. Своих соперников узнали «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и другие команды.

Пары третьего раунда Кубка английской лиги сезона-2026/2027:

«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»;

«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон»;

«Манчестер Сити» – «Норвич»;

«Сандерленд» – «Халл»;

«Ипсвич» – «Арсенал»;

«Ковентри» – «Астон Вилла»;

«Борнмут» – «Линкольн Сити»;

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»;

«Челси»/«Лутон» – «Лидс»;

«Миллуолл» – «Ньюкасл»;

«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»;

«Эвертон» – «Вулверхэмптон»;

«Лейтон Ориент» – «Брэдфорд»;

«Рединг» – «Брентфорд»;

«Питерборо» – «Барнсли»;

«Вест Хэм» – «Фулхэм»/«Уимблдон».