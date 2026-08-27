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Экс-вингер «Барселоны» и сборной Испании Адама Траоре перешёл в «Депортиво»

Экс-вингер «Барселоны» и сборной Испании Адама Траоре перешёл в «Депортиво»
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Испанский «Депортиво» объявил о подписании контракта с бывшим крайним нападающим «Барселоны» и сборной Испании Адама Траоре.

30-летний испанец подписал контракт, рассчитанный до лета 2028 года. Футболист перешёл в новый клуб в статусе свободного агента. Последним клубом Траоре был

В прошлом сезоне Траоре выступал за английские «Фулхэм» и «Вест Хэм». Также вингер известен по выступлениям в составе «Вулверхэмптона», «Мидлсбро», «Астон Виллы» и «Барселоны», воспитанником которой он является. За сборную Испании Траоре в 2020 и 2021 годах. Всего на его счету восемь матчей и ни одного результативного балла. Адама был участником Евро-2020.

В минувшем сезоне испанец принял участие в 32 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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