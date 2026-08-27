Гендузи спровоцировал стычку после игры «Лион» — «Фенербахче», один сотрудник пострадал

Полузащитник «Фенербахче» Маттео Гендузи оказался в центре скандала после ответного матча с «Лионом» в квалификации Лиги чемпионов, сообщает Footmercato. Турецкий клуб обыграл «Лион» со счётом 2:1 на выезде после ничьей 1:1 в первой встрече.

Ещё до начала игры французский полузащитник во время разминки показал неприличные жесты болельщикам «Лиона». Таким образом футболист, ранее выступавший за «Марсель», провоцировал болельщиков принципиального соперника своей бывшей команды.

После финального свистка Гендузи продолжил провокации. Радостно отмечая выход «Фенербахче» в следующий раунд, он вновь направился к трибунам и стал активно праздновать перед болельщиками «Лиона», чем вызвал их недовольство.

На поле началась небольшая потасовка, участником которой оказался и Гендузи. Телекамеры зафиксировали, как он выкрикивал: «Вперёд, «Марсель»!». Позже футболист поговорил с капитаном «Лиона» Корентеном Толиссо, однако напряжение не спало.

Когда команды уже направлялись в раздевалки, в подтрибунных помещениях произошла новая стычка, которая переросла в массовую драку. Отмечается, в результате инцидента пострадал сотрудник штаба «Лиона» — он получил удар по голове.

Ожидается, что произошедшими событиями займётся УЕФА.