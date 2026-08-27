Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов: когда начнётся, где смотреть прямую трансляцию

В четверг, 27 августа, в 19:00 мск начнётся трансляция жеребьёвки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. Мероприятие состоится в Монако. В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Определились все 36 команд, которые сыграют в основном этапе ЛЧ. Каждая команда проведёт восемь матчей (четыре дома и четыре — в гостях). Процедура пройдёт практически моментально — по нажатию одной кнопки. Кроме того, с этого сезона предстоит учитывать правило, которое исключает, что клуб играет три сезона подряд дома против одного и того же соперника.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале минувшего розыгрыша соревнования команда Луиса Энрике встречалась с «Арсеналом» — 1:1 (4:3 пен.).