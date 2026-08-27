Шесть игроков с российским паспортом могут принять участие в общем этапе Лиги чемпионов

Стали известны все участники основной стадии футбольной Лиги чемпионов. В турнире примут участие трое игроков сборной России, а также три футболиста, выступающих за различные национальные команды Азербайджана, имеющих российское гражданство.

Представлять РФ будут голкиперы Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен») и Никита Хайкин («Будё-Глимт»), а также полузащитник Алексей Батраков («Галатасарай»). По данным Transfermarkt, российское гражданство имеют также три игрока азербайджанского «Сабаха»: 23-летний вратарь Амин Рамазанов, 30-летний полузащитник Алексей Исаев и 25-летний хавбек Абдулла Хайбуллаев. Отметим, Исаев и Хайбуллаев заиграны за первую сборную Азербайджана, а Рамазанов выступал в молодёжных командах этой страны.

Хайкин прошёл в основной этап со своим клубом через квалификацию, в то время как Батраков и Сафонов — напрямую из своего чемпионата.

Напомним, жеребьёвка корзин состоится сегодня, 28 августа. Начало процедуры — в 19:00 мск.