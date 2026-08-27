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Тренер «Реала» Моуринью объяснил замену Винисиуса в матче с «Реалом Сосьедад»

Тренер «Реала» Моуринью объяснил замену Винисиуса в матче с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью объяснил замену нападающего Винисиуса Жуниора в матче 1-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (4:1). В этой встрече Винисиус забил гол и сделал результативную передачу.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

«Мы уже знаем его, и из-за этого давление связано с историей. У «Реала» отличные игроки и отличные команды. Быть болельщиком — одно, а быть футболистом — совсем другое. Я не прошу, чтобы свист сменился аплодисментами. Всегда есть определённые причины для такой реакции — люди были разочарованы. Несколько свистов никому не навредят, они даже помогают становиться лучше. Будут матчи, в которых придётся упорно бороться за победу. В Испании есть хорошие игроки и хорошие команды, которые не боятся играть против сильных соперников. В других странах команды не играют, а обороняются. «Реал Сосьедад» играл на победу. Мы говорим с Винисиусом на одном языке, поэтому нам проще шутить друг над другом. Я бы не стал его заменять, но после его гола было очень хорошее ощущение. Через три дня у нас ещё один матч, и он мог почувствовать любовь болельщиков», — приводит слова Моуринью Managing Madrid.

Винисиус был заменён на 84-й минуте.

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