Мбаппе обратился к хейтерам после своего хет-трика в матче Ла Лиги

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост с обращением к своим хейтерам после разгромной победы «сливочных» над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027.

«Недовольны? Хет-трик...» — написал Мбаппе на своей странице в соцсетях.

Мбаппе забил три гола в ворота «Реала Сосьедад» и вышел на первое место в списке бомбардиров сезона в Ла лиге. Отметим, Килиан преодолел отметку в 100 результативных действий за «Реал»: на счету француза 89 мячей и 12 результативных передач в 105 матчах за мадридский клуб. В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведёт домашний матч с «Эспаньолом».