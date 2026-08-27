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Мбаппе обратился к хейтерам после своего хет-трика в матче Ла Лиги

Мбаппе обратился к хейтерам после своего хет-трика в матче Ла Лиги
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал пост с обращением к своим хейтерам после разгромной победы «сливочных» над «Реалом Сосьедад» (4:1) в матче 1-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

«Недовольны? Хет-трик...» — написал Мбаппе на своей странице в соцсетях.

Мбаппе забил три гола в ворота «Реала Сосьедад» и вышел на первое место в списке бомбардиров сезона в Ла лиге. Отметим, Килиан преодолел отметку в 100 результативных действий за «Реал»: на счету француза 89 мячей и 12 результативных передач в 105 матчах за мадридский клуб. В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведёт домашний матч с «Эспаньолом».

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