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Моуринью – о Мбаппе: предпочту 40 голов и титулы, чем 60 без трофеев

Моуринью – о Мбаппе: предпочту 40 голов и титулы, чем 60 без трофеев
Комментарии

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о нападающем Килиане Мбаппе после его хет-трика в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (4:1).

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

«Килиан — невероятный игрок. А вот будет ли у него 60, 50 или 40 голов — я сказать не могу. Я предпочту 40 голов и титулы, чем 60 без трофеев. Я предпочту 40 голов при огромном объёме работы на команду, чем 60, если игрок будет действовать только на себя, как это часто бывает с нападающими. Я очень доволен им.
С технической точки зрения здесь, конечно, нечего добавить, но если говорить о том, как он