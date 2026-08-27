Моуринью – о Мбаппе: предпочту 40 голов и титулы, чем 60 без трофеев

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью высказался о нападающем Килиане Мбаппе после его хет-трика в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (4:1).

«Килиан — невероятный игрок. А вот будет ли у него 60, 50 или 40 голов — я сказать не могу. Я предпочту 40 голов и титулы, чем 60 без трофеев. Я предпочту 40 голов при огромном объёме работы на команду, чем 60, если игрок будет действовать только на себя, как это часто бывает с нападающими. Я очень доволен им.

С технической точки зрения здесь, конечно, нечего добавить, но если говорить о том, как он