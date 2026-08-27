Романо сообщил инсайд о новом клубе Мораты. Испанец будет играть в Сегунде

Экс-нападающий «Реала» и «Челси» Альваро Мората близок к уходу из «Комо» в аренду в «Леганес», выступающий в испанской Ла Лиге 2 (Сегунде). Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сделка близка к завершению, сейчас прорабатываются детали для получения окончательного одобрения перехода. Как утверждает другой инсайдер Джанлука Ди Марцио, главным препятствием сделки является высокая зарплата 33-летнего форварда, поэтому итальянский клуб может взять на себя её часть.

В минувшем сезоне Мората принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Помимо вышеупомянутых клубов, Мората известен по выступлениям за «Милан», «Галатасарай», «Атлетико» и «Ювентус».