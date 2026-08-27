Егор Филипенко: «Спартаку» нужен такой «батя», как Дзюба

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко высказался о перспективах нападающего Артёма Дзюбы найти команду в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, а также ответил на вопрос о возможном возвращении форварда в стан красно-белых.

— Артёму тоже 38. Поиграет ещё?

— Наверное, уже нет… Он же сам говорит, что команды типа «Акрона» больше не рассматривает — в Москве хочет остаться. А позовёт ли его кто-то из топов — вопрос.

— Одно время в СМИ муссировалась тема символичного возвращения Дзюбы в родной «Спартак».

— Думаю, Артём им не помешал бы. По своим футбольным качествам — точно. Выйти на заменку на 20-30 минут, когда у команды что-то не получается, требуется упростить игру, он и сейчас в состоянии. Человек выигрывает больше всех единоборств в России, по крайней мере вверху — это о чём-то да говорит. Почему нет?

— Возможно, в «Спартаке» побоялись нарушить «химию» в раздевалке?

— Не верю я, что человек, который побил все рекорды, в 38 лет станет разваливать коллектив. Думаю, он взрослый парень и прекрасно понимает, что в своём возрасте уже не будет основным в «Спартаке». Проблем такого рода точно не возникло бы. Мне кажется, наоборот, «Спартаку» нужен такой «батя», который заряжал бы коллектив. Видимо, руководство клуба мыслит по-другому. Понятно, что сейчас это уже другой «Спартак», чем тот, в котором были мы. Не знаю, почему там не решились или побоялись вернуть Артёма, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На текущий момент Дзюба находится без клуба. Нынешним летом 38-летний нападающий покинул «Акрон», где играл с 2024 года. На протяжении карьеры, помимо вышеупомянутого клуба, Артём выступал за московский «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Адана Демирспор», «Локомотив». Помимо этого, в активе футболиста 56 матчей и 31 гол за сборную России.

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