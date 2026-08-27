«Реакция вполне нормальна». Защитник «Фенербахче» — о поведении Гендузи в матче с «Лионом»

Защитник «Фенербахче» Арчи Браун высказался о скандальном поведении партнёра по команде Маттео Гендузи в матче с «Лионом» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Ранее сообщалось, что Гендузи спровоцировал массовую стычку после матча.

«Думаю, это ситуация, в которой было много эмоций. Перед матчем и во время игры его освистывали, поэтому вполне естественно было отреагировать. Мы впервые за 18 лет вышли в следующий этап, полагаю, в такой ситуации подобная реакция иногда вполне нормальна.

Считаю ли я, что это правильный способ вести себя после матча? Уверен, другие люди отреагировали бы гораздо хуже, если бы оказались на его месте и столкнулись с тем, что пришлось пережить ему», — приводит слова Брауна Footmercato.

Позже Гендузи обвинил болельщиков «Лиона», которые, по словам футболиста, оскорбляли его семью по ходу матча.