Егор Филипенко объяснил причину неудачи Василия Березуцкого в «Урале»

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко прокомментировал отставку Василия Березуцкого с поста главного тренера «Урала». Об уходе российского специалиста стало известно накануне, 8 июня.

«Футбольный бэкграунд и тренерская деятельность — это всё-таки разные вещи. Если не ошибаюсь, до «Урала» Березуцкий только в «Сабахе» работал главным — соответствующего опыта мало. Возможно, не до конца понимал, что это за лига. Да, были сборы, но, наверное, ему не хватило времени, чтобы оценить уровень не только соперников, но и собственных футболистов. Думаю, всё это вместе и не позволило нам добиться нужного результата», — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Отметим, «Урал» не смог пробиться в Мир РПЛ по итогам сезона-2025/2026, проиграв в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо». В новом сезоне Первой лиги екатеринбургский клуб располагается на четвёртом месте с 14 очками после семи встреч.