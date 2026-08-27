Корнаухов назвал условие, при котором история Захаряна в «Реале Сосьедад» будет закончена

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в сезоне-2025/2026 в «Реале Сосьедад».

«Самый главный момент для него — провести какой-то период времени без травм. Если он это сделает, получит шанс. В Кубке и чемпионате. Если ещё одна травма, история в «Сосьедаде», скорее всего, будет закончена», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В новой кампании россиянин провёл три минуты в матче 1-го тура Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.