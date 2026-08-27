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Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026-м и пятый в целом

Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026-м и пятый в целом
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026 году. Форвард трижды отличился в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка).

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

Форвард забил на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Всего это пятый хет-трик в составе мадридской команды для игрока — по три гола он забивал «Кайрату», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Вальядолиду», также на счету Мбаппе покер в ворота «Олимпиакоса». Все эти матчи состоялись в 2025 году.

На счету Мбаппе 89 мячей и 12 результативных передач в 105 матчах за мадридский клуб.

В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведёт домашний матч с «Эспаньолом».

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