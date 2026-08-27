Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026-м и пятый в целом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026 году. Форвард трижды отличился в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка).

Форвард забил на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Всего это пятый хет-трик в составе мадридской команды для игрока — по три гола он забивал «Кайрату», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Вальядолиду», также на счету Мбаппе покер в ворота «Олимпиакоса». Все эти матчи состоялись в 2025 году.

На счету Мбаппе 89 мячей и 12 результативных передач в 105 матчах за мадридский клуб.

В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведёт домашний матч с «Эспаньолом».