Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026-м и пятый в целом

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил первый хет-трик за «Реал» в 2026 году. Форвард трижды отличился в матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2026/2027, в котором «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0). Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра выступил Матео Бускетс Феррер (Пальма-де-Мальорка).
Форвард забил на 40-й, 60-й и 80-й минутах. Всего это пятый хет-трик в составе мадридской команды для игрока — по три гола он забивал «Кайрату», «Барселоне», «Манчестер Сити» и «Вальядолиду», также на счету Мбаппе покер в ворота «Олимпиакоса». Все эти матчи состоялись в 2025 году.
На счету Мбаппе 89 мячей и 12 результативных передач в 105 матчах за мадридский клуб.
В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа, а «Реал Сосьедад» на день раньше проведёт домашний матч с «Эспаньолом».
- 31 августа 2026
-
04:38
-
04:35
-
04:21
-
04:20
-
04:16
-
03:46
-
03:19
-
02:42
-
02:41
-
02:30
-
02:20
-
02:02
-
01:23
-
01:18
-
00:50
-
00:43
-
00:40
-
00:36
-
00:24
-
00:22
-
00:19
-
00:16
-
00:12
- 30 августа 2026
-
23:52
-
23:45
-
23:44
-
23:41
-
23:41
-
23:33
-
23:30
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:55
-
22:36