«Хочу всё объяснить». Президент «Барселоны» Лапорта высказался о ситуации с Альваресом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о ситуации вокруг возможного трансфера форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

«Мы очень заинтересованы в этом игроке и хотели бы, чтобы наше предложение было принято. Делаем это со всем уважением к «Атлетико» и хотим, чтобы они знали: если у них будет возможность продать игрока в это летнее трансферное окно, будем готовы его купить при условии, что они примут наше предложение.

Прежде всего хочу сказать, что мы с большим уважением относимся к «Атлетико» и его руководству. Знаем друг друга много лет. Хочу объяснить, как всё произошло.

Мы сделали предложение клубу. Я подтвердил это предложение в личной беседе по телефону с Мигелем Анхелем Хилем. Они сказали мне, что не собираются продавать игрока, потому что у них нет замены Хулиану, а я ответил, что мы заинтересованы, но уважаем их решение не продавать игрока, хотя, если бы они нашли замену в это трансферное окно, мы были бы заинтересованы в трансфере.

После этого с Деку решили, что раз они не продают его, мы отложим этот вопрос. Что же произошло? Мы получили информацию, что «Атлетико» ведёт переговоры с другими клубами о трансфере игрока.

По-прежнему готовы сделать предложение, потому что всем известно, что игрок хочет перейти в «Барсу». Эта ситуация вызвала много шума, но «Барса» тут ни при чём. Мы поговорили с Энрике Сересо, а потом высказался сам. Я очень его уважаю и хочу сказать, что «Барса» действовала достойно. Мы поступали так же, как поступаем с другими клубами.

По-прежнему готовы сделать предложение, оно остаётся в силе на случай, если «Атлетико» захочет продать игрока», – приводит слова Лапорты AS.