Романо рассказал подробности о переговорах по переходу Баркола из «ПСЖ» в «Ливерпуль»

«ПСЖ» и «Ливерпуль» вышли на максимально продвинутый уровень в своих переговорах по трансферу нападающего Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, развязка переговоров может наступить в любой момент. Отмечается, что в сделке участвуют владельцы обоих клубов, которые надеются, что до дедлайна удастся оформить все документы.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» изначально хотел получить около € 170 млн за переход 23-летнего футболиста, однако затем снизил свою оценку до примерно € 146 млн.

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.