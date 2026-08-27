Совладелец «Лидса» был арестован за попытку воспользоваться интим-услугами за $ 140

Основной владелец клуба НФЛ «Сан-Франциско Форти Найнерс» и совладелец английского «Лидса» Джед Йорк был задержан в штате Огайо в рамках операции, связанной с проституцией, об этом сообщает BBC.

Согласно судебным документам, Йорк, состояние семьи которого оценивается в $ 8,5 млрд, откликнулся на объявление на сайте секс‑услуг, согласившись заплатить за встречу с женщиной $ 140. Сотрудники правоохранительных органов задержали его, когда он направлялся на встречу. У Йорка было при себе мобильное устройство, «которое использовалось для организации преступного деяния», отмечается в документах.

Йорк был помещён в окружную тюрьму по двум отдельным обвинениям — подстрекательство к занятию проституцией и хранение орудий преступления, однако в понедельник заключил сделку с прокуратурой. Бизнесмен, который первоначально был освобождён под залог в $ 5 тыс., признал себя виновным по менее серьёзному обвинению в нарушении общественного порядка, а также по одному пункту обвинения в хранении орудий преступления.

Он был приговорён к одному дню тюремного заключения, при этом ему был зачтён отбытый в тюрьме срок. Ему также было предписано выплатить штраф в размере $ 1 150.