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Никитин заявил, что Моуринью не изобретает ничего нового

Никитин заявил, что Моуринью не изобретает ничего нового
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Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин заявил, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не изобретает ничего нового в начале сезона-2026/2027.

«Реал» в 3-м туре чемпионата Испании обыграл в Мадриде «Реал Сосьедад» со счётом 4:1.

Испания — Ла Лига . 1-й тур
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Мбаппе – 40'     1:1 Сучич – 44'     2:1 Мбаппе – 60'     3:1 Винисиус Жуниор – 68'     4:1 Мбаппе – 80'    

«Не могу сказать, что Моуринью изобретает что‑то новое. Его задача — расположить игроков правильно на поле и доставить мяч в финальную треть. Там уже на их действия приятно смотреть. С таким составом он должен выигрывать чемпионат Испании или Лигу чемпионов», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Реал» выиграл оба матча на старте сезона и набрал шесть очков.

В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа.

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