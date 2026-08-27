Никитин заявил, что Моуринью не изобретает ничего нового

Бывший футболист «Уфы» и «Ротора» Алексей Никитин заявил, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не изобретает ничего нового в начале сезона-2026/2027.

«Реал» в 3-м туре чемпионата Испании обыграл в Мадриде «Реал Сосьедад» со счётом 4:1.

«Не могу сказать, что Моуринью изобретает что‑то новое. Его задача — расположить игроков правильно на поле и доставить мяч в финальную треть. Там уже на их действия приятно смотреть. С таким составом он должен выигрывать чемпионат Испании или Лигу чемпионов», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Реал» выиграл оба матча на старте сезона и набрал шесть очков.

В следующем матче «Реал» на своём поле встретится с «Малагой» 30 августа.