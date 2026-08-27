«Не могу его критиковать». Игрок «Лиона» Опенда — о нашумевшем поведении Гендузи в игре ЛЧ

Нападающий «Лиона» Луа Опенда высказался об инциденте, который произошёл после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с «Фенербахче» (1:2). Ранее сообщалось, что после матча игрок турецкой команды Маттео Гендузи провоцировал болельщиков «ткачей», после чего тренер вратарей «Лиона» Антонио Феррейра напал на полузащитника.

«Давайте больше об этом говорить не будем. Это не то, что мы хотим видеть. Это создаёт не лучший имидж футбола. Каждый должен вернуться в свою раздевалку и сосредоточиться на своём сезоне. Гендузи — это Гендузи, мы его знаем. Но я не Маттео Гендузи. Не могу говорить от имени игрока и не могу его критиковать», — приводит слова Опенда Footmercato.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» прошёл в основной этап Лиги чемпионов УЕФА впервые за 17 лет, а «Лион» выбыл в Лигу Европы.