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«Не могу его критиковать». Игрок «Лиона» Опенда — о нашумевшем поведении Гендузи в игре ЛЧ

«Не могу его критиковать». Игрок «Лиона» Опенда — о нашумевшем поведении Гендузи в игре ЛЧ
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Нападающий «Лиона» Луа Опенда высказался об инциденте, который произошёл после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА с «Фенербахче» (1:2). Ранее сообщалось, что после матча игрок турецкой команды Маттео Гендузи провоцировал болельщиков «ткачей», после чего тренер вратарей «Лиона» Антонио Феррейра напал на полузащитника.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2026, среда. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
1 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Мурики – 24'     0:2 Браун – 28'     1:2 Фофана – 61'    

«Давайте больше об этом говорить не будем. Это не то, что мы хотим видеть. Это создаёт не лучший имидж футбола. Каждый должен вернуться в свою раздевалку и сосредоточиться на своём сезоне. Гендузи — это Гендузи, мы его знаем. Но я не Маттео Гендузи. Не могу говорить от имени игрока и не могу его критиковать», — приводит слова Опенда Footmercato.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» прошёл в основной этап Лиги чемпионов УЕФА впервые за 17 лет, а «Лион» выбыл в Лигу Европы.

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