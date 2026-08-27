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«Никакие стыки даже не обсуждаются». Юран заявил, что «Урал» выйдет в РПЛ с первого места

«Никакие стыки даже не обсуждаются». Юран заявил, что «Урал» выйдет в РПЛ с первого места
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Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, что поставил своей команде самые высокие цели — клуб должен выйти в РПЛ напрямую.

— Для вас важно, с какого места команда выйдет в РПЛ?
— Никакие стыки даже не обсуждаются. Нужен выход в РПЛ напрямую. Внутри команды я поставил задачу выйти с первого места, ты должен максималистом быть. Сейчас только первые игры проходят, но однозначно рассматривается выход напрямую, никакие стыки даже не обсуждаются. Это я и футболистам постоянно доношу! — приводит слова Юрана «Сила Спорта».

Юран возглавил «Урал» в июне 2026 года.

На данный момент «Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги — у клуба 14 очков после семи матчей.

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