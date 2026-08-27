Юран заявил, что может посадить в запас любого игрока

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал, что может отправить в запас любого игрока команды.

— Байрамян сказал, что вы человек-слова. Вы — мужик.

— Скажем так, гарантий, что футболист будет играть на 100%, я никому не даю. Но я сказал: «Беру тебя, чтобы решать задачи, значит, будешь играть». Но это всё через тренировочный процесс и поле. Если беру футболиста, а он решил, что точно будет играть — это обманка. Могу любого посадить в запас и объяснить, если будет выигрывать конкуренцию, значит, будет в старте, — приводит слова Юрана «Сила Спорта».

Юран возглавил клуб из Екатеринбурга в середине июня.

Ранее Юран возглавлял клубы РПЛ «Химки» и «Пари Нижний Новгород».