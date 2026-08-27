«С этим в игре делать нечего». Юран рассказал о своих футбольных принципах

Главный тренер «Урала» Сергей Юран рассказал о своих футбольных заповедях.

— Поэтому первая речь перед ребятами была: «Я прощу ошибки, но бесхарактерности и безволия не прощу»?

— Это у меня однозначно, это всегда было в любой команде. Даже в Турции я это говорил через переводчика, это мои заповеди. В этом плане жёстко реагирую, потому что не могу понять, когда ты выходишь на поле с безволием и без характера. С этим в игре делать нечего,— приводит слова Юрана «Сила Спорта».

Юран возглавил «Урал» в июне 2026 года. Перед специалистом стоит задача вернуть екатеринбургский клуб в РПЛ.

На данный момент «Урал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги — у клуба 14 очков после семи матчей.

Ранее полузащитник «Урала» Хорен Байрамян рассказал о тренерских методах Сергея Юрана.