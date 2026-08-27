Леау в шаге от возможности стать одноклубником Батракова. Скира раскрыл детали сделки

Журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X сообщил, что португальский левый вингер Рафаэл Леау близок к переходу в «Галатасарай» за € 44 млн.

По информации источника, контракт согласован до лета 2030 года. Зарплата игрока составит € 12 млн без учёта бонусов. Кроме того, миланский клуб получит € 4 млн в качестве легкодостижимых бонусов за переход португальца.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. За это время он провёл 293 матча, забил 80 голов и сделал 55 результативных передач. Действующее трудовое соглашение португальского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Отметим, в составе турецкого гранда выступает российский полузащитник Алексей Батраков, который пополнил клуб в августе.