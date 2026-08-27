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Ди Марцио раскрыл условия, которые «Астон Вилла» предлагает «Милану» за переход Леау

Ди Марцио раскрыл условия, которые «Астон Вилла» предлагает «Милану» за переход Леау
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Вингер «Милана» Рафаэл Леау может в ближайшее время сменить клуб. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, португалец близок к трансферу в турецкий «Галатасарай», но также имеет на руках выгодное предложение от английской «Астон Виллы».

По информации источника, турецкий клуб согласовал сделку с первостепенной оплатой и бонусами, тогда как «вилланы» предлагают «Милану» иную схему: аренда за € 8 млн с обязательным выкупом около € 42 млн, чтобы общая сумма достигла отметки в € 50 млн.

Ранее другой инсайдер Николо Скира сообщил, что «Галатасарай» заплатит за Леау € 44 млн + € 4 млн бонусами. Контракт согласован до лета 2030 года.

Леау выступает за «Милан» с 2019 года. За это время он провёл 293 матча, забил 80 голов и сделал 55 результативных передач. Действующее трудовое соглашение португальского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

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