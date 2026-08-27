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Жена Батракова одной буквой обозначила главную слабость игрока

Жена Батракова одной буквой обозначила главную слабость игрока
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Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова, ответила на вопросы о своём муже.

– Что он делает всегда после поражения?
– Анализирует.

– Самая смешная привычка?
– Показывать мне сердечко.

– Что он никогда не признает?
– Грязную игру.

– За что ему жёлтая карточка как супругу?
– Ни за что. У него только зелёные. Красных вообще нет.

– Его слабость?
– Я.

– Что болельщики о нём не знают?
– Они не знают, что он безумно добрый.

– Если бы снимали фильм, и Алексей стал актёром. Какой бы это был фильм?
– «Человек-паук», – сказала Подшибякина в видео в соцсети.

О трансфере Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий клуб было объявлено 20 августа. Сумма перехода составила € 25 млн.

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