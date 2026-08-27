Жена Батракова одной буквой обозначила главную слабость игрока

Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова, ответила на вопросы о своём муже.
– Что он делает всегда после поражения?
– Анализирует.
– Самая смешная привычка?
– Показывать мне сердечко.
– Что он никогда не признает?
– Грязную игру.
– За что ему жёлтая карточка как супругу?
– Ни за что. У него только зелёные. Красных вообще нет.
– Его слабость?
– Я.
– Что болельщики о нём не знают?
– Они не знают, что он безумно добрый.
– Если бы снимали фильм, и Алексей стал актёром. Какой бы это был фильм?
– «Человек-паук», – сказала Подшибякина в видео в соцсети.
О трансфере Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий клуб было объявлено 20 августа. Сумма перехода составила € 25 млн.