Матараццо заявил, что «Реал Сосьедад» движется в правильном направлении. Клуб проиграл 1:4

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо после поражения от «Реала» (1:4) заявил, что команда движется в правильном направлении.

— Как математик, считаете ли вы, что ваша команда в этом сезоне может претендовать на еврокубки, учитывая концовку прошлого сезона и начало нынешнего?

— Во-первых, мы уже не в прошлом сезоне, во-вторых, я не очень хороший математик: я изучал математику, но прошло очень много лет с тех пор, как ею занимался. Думаю, в этих двух последних матчах было видно, что команда по-другому обороняется и использует другую структуру. Пока это не получается на протяжении всех 90 минут, но мы работаем над другими вещами. Поэтому уверен, что мы движемся в правильном направлении, хотя в то же время понимаю, что сейчас нам нужно снова начать побеждать.

— Готова ли команда к давлению уже в 3-м туре, учитывая ноль очков и первый домашний матч? В субботу предстоит непростая игра.

— Каждый матч — это серьёзный экзамен. Правда, мы играем дома, и после двух поражений давление возрастает. Мы это понимаем и знаем, что пора начинать набирать по три очка. Нет лучшего сценария для этого, чем наш первый домашний матч, поэтому с большим воодушевлением готовимся к игре, — приводит слова Матараццо AS.