15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» и «Галатасарай» достигли соглашения о переходе Леау — Романо

«Милан» и «Галатасарай» достигли соглашения о переходе Леау — Романо
Комментарии

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что «Милан» и «Галатасарай» достигли соглашения о переходе португальского левого вингера Рафаэла Леау за € 45 млн без учёта бонусов.

По информации источника, в сделку о переходе включены бонусы. Переговоры по деталям сделки продолжатся сегодня, 27 августа. Отмечается, что финальное решение остаётся за самим игроком, поскольку у него и у итальянского клуба есть на руках предложение от «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что контракт Леау с турецким грандом согласован до лета 2030 года. При этом известно, что бирмингемский клуб предлагает «Милану» за португальца аренду за € 8 млн с обязательным выкупом за сумму в размере около € 42 млн.

Материалы по теме
Ди Марцио раскрыл условия, которые «Астон Вилла» предлагает «Милану» за переход Леау
Леау в шаге от возможности стать одноклубником Батракова. Скира раскрыл детали сделки