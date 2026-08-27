«Милан» и «Галатасарай» достигли соглашения о переходе Леау — Романо

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил, что «Милан» и «Галатасарай» достигли соглашения о переходе португальского левого вингера Рафаэла Леау за € 45 млн без учёта бонусов.

По информации источника, в сделку о переходе включены бонусы. Переговоры по деталям сделки продолжатся сегодня, 27 августа. Отмечается, что финальное решение остаётся за самим игроком, поскольку у него и у итальянского клуба есть на руках предложение от «Астон Виллы».

Ранее сообщалось, что контракт Леау с турецким грандом согласован до лета 2030 года. При этом известно, что бирмингемский клуб предлагает «Милану» за португальца аренду за € 8 млн с обязательным выкупом за сумму в размере около € 42 млн.