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Мор дал совет Захаряну на фоне его ситуации в «Реале Сосьедад»

Мор дал совет Захаряну на фоне его ситуации в «Реале Сосьедад»
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в сезоне-2025/2026 в «Реале Сосьедад».

«Очень талантливый футболист. На мой взгляд, по своему потенциалу мог бы играть в любом топ-клубе Европы. Но где-то ему не везёт. Три года провёл в составе «Реала Сосьедад» — травмы, травмы, травмы. Мне кажется, что не только болельщики и тренер в него не верят, но уже и он сам начинает сомневаться. Очевидно, что ему нужно покидать клуб. Себя проявить ему проще всего будет у нас — в родном «Динамо». Там дали бы ему почувствовать ритм игры, а затем уже вернуться в Испанию, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом. В новой кампании россиянин провёл три минуты в матче 1-го тура Ла Лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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