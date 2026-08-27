Экс-защитник сборной Беларуси: у нас соцсети не блокируют. В России заходил с VPN

Бывший защитник московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко высказался о блокировке соцсетей в России.

— В Беларуси соцсети не блокируют?

— Слава богу, нет.

— В России в связи с этим испытывали неудобства?

— Особо нет. Не настолько зависим от соцсетей, чтобы это доставляло большие неудобства. Если надо было, заходил с VPN, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Филипенко завершил профессиональную карьеру летом текущего года в статусе игрока «Урала». На родине футболист выступал за БАТЭ из Борисова и «Шахтёр» Солигорск.