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Экс-защитник сборной Беларуси: у нас соцсети не блокируют. В России заходил с VPN

Экс-защитник сборной Беларуси: у нас соцсети не блокируют. В России заходил с VPN
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Бывший защитник московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко высказался о блокировке соцсетей в России.

— В Беларуси соцсети не блокируют?
— Слава богу, нет.

— В России в связи с этим испытывали неудобства?
— Особо нет. Не настолько зависим от соцсетей, чтобы это доставляло большие неудобства. Если надо было, заходил с VPN, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Филипенко завершил профессиональную карьеру летом текущего года в статусе игрока «Урала». На родине футболист выступал за БАТЭ из Борисова и «Шахтёр» Солигорск.

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