Хаби Алонсо ответил, кто из новичков «Челси» сможет дебютировать в матче Кубка лиги

Главный тренер английского «Челси» Хаби Алонсо ответил, кто из новичков команды сможет дебютировать в матче Кубка английской лиги с «Лутон Таун». Встреча состоится сегодня, 27 августа. Начало игры — в 21:30 мск.

«Да, Дэнни [Уэлбек] и Эмма [Эмега] будут претендовать на выход на поле. Джордану [Хендерсону] потребуется немного больше времени. Посмотрим. Я не врач, у меня нет данных. Нам нужно подождать, пока не узнаем больше», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 «Челси» встречался с «Фулхэмом» и одержал победу на выезде со счётом 3:2.