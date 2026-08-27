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Хаби Алонсо ответил, кто из новичков «Челси» сможет дебютировать в матче Кубка лиги

Хаби Алонсо ответил, кто из новичков «Челси» сможет дебютировать в матче Кубка лиги
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Главный тренер английского «Челси» Хаби Алонсо ответил, кто из новичков команды сможет дебютировать в матче Кубка английской лиги с «Лутон Таун». Встреча состоится сегодня, 27 августа. Начало игры — в 21:30 мск.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лутон Таун
Лутон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, Дэнни [Уэлбек] и Эмма [Эмега] будут претендовать на выход на поле. Джордану [Хендерсону] потребуется немного больше времени. Посмотрим. Я не врач, у меня нет данных. Нам нужно подождать, пока не узнаем больше», — приводит слова Алонсо официальный сайт «Челси».

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2026/2027 «Челси» встречался с «Фулхэмом» и одержал победу на выезде со счётом 3:2.

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