Экс-защитник «Спартака» Филипенко сравнил уровень РПЛ в 2000-х и 2020-х

Экс-защитник «Спартака» Егор Филипенко высказался о нынешнем уровне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги в сравнении с прошлыми годами.

— По сравнению со второй половиной 2000-х уровень РПЛ ощутимо просел?

— Слушайте, между «Сибирью» и «Уралом» у меня прошло больше 10 лет. Тяжело сравнивать. Наверное, во второй половине нулевых в РПЛ было больше классных легионеров. Не только в «Спартаке», «Зените» или ЦСКА — во многих командах. Вспомните Коллера в Самаре. Сейчас же только «Зенит» может приглашать топовых иностранцев. Пускай ещё «Спартак», с оговорками. В «Краснодаре» из звёзд один Кордоба. В ЦСКА, «Локомотиве» их нет. Качество легионеров в лиге упало. Сейчас часто говорят: чемпионат не тот, уровень не тот. Но насколько он упал, определить невозможно. Сделать это можно только в еврокубках. Не исключаю, что, если бы сейчас вернулись, резкого ухудшения в результатах и не последовало бы, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Филипенко выступал за «Сибирь» на правах аренды из «Спартака» с января по декабрь 2010-го, а завершил профессиональную карьеру в «Урале», за который играл с сентября 2022-го до лета текущего года.