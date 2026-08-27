Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 27 августа

Сегодня, 27 августа, состоятся матчи третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 27 августа (время московское):

13:30. «Динамо» Барнаул — «Иртыш»;

16:00. «Луки Энергия» — «Череповец»;

19:30. «Динамо» Санкт-Петербург — «Динамо» Вологда;

19:30. 2DROTS — «Муром».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.