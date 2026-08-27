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«Челси» согласовал личные условия с 18-летним итальянским защитником — Скира

«Челси» согласовал личные условия с 18-летним итальянским защитником — Скира
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Английский «Челси» согласовал условия контракта с защитником итальянской «Аталанты» Хонестом Анахором. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Аханор (родился в 2008 году) находится в шаге от подписания контракта с «Челси». Личные условия контракта согласованы до 2033 года. «Челси» сейчас ведёт активные переговоры о его приобретении у «Аталанты» за € 45 млн, при этом «Аталанта» может получить процент от будущей продажи», — написал Скира.

В сезоне-2025/2026 итальянской Серии А 18-летний Анахор провёл 22 матча. Также на его счету девять игр в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился.

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