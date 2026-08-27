Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 27 августа

Сегодня, 27 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы на 27 августа (время московское):
19:00. «Иберия 1999» (Грузия) – «Ягеллония» (Польша) (0:4);
19:00. «Арарат-Армения» (Армения) – «Университатя» Кр (Румыния) (1:1);
20:00. «Лиллестрем» (Норвегия) – «Эгнатия» (Албания) (0:0);
20:00. «Кауно Жальгирис» (Литва) – «Бешикташ» (Турция) (0:3);
20:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Црвена Звезда» (Сербия) (0:3);
20:00. «Омония» (Кипр) – «Сент-Трюйден» (Бельгия) (0:1);
20:00. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Мьельбю» (Швеция) (1:0);
21:00. ЦСКА С (Болгария) – ОФИ (Греция) (0:3);
21:00. «Орхус» (Дания) – «Бенфика» (Португалия) (1:3);
21:00. «Тун» (Швейцария) – «Лех» П (Польша) (0:7);
21:30. «Андерлехт» (Бельгия) – «Кайрат» (Казахстан) (3:0);
21:30. «Ференцварош» (Венгрия) – «Трабзонспор» (Турция) (1:0).