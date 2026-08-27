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2DROTS — Муром: во сколько матч Пути регионов Кубка России, где смотреть прямую трансляцию онлайн 27 августа 2026 года

2DROTS — «Муром»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 27 августа, состоится матч третьего раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский медиаклуб 2DROTS и «Муром». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 3-й раунд
27 августа 2026, четверг. 19:30 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Муром
Муром
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На прошлых стадиях медиаклуб 2DROTS обыграл команды «Орёл» (2:0) и «Шумбрат». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказался 2DROTS — 5:4.

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3.

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