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Филипенко: на восстановительную тренировку мог приехать с похмелья, но не пьяным

Филипенко: на восстановительную тренировку мог приехать с похмелья, но не пьяным
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Бывший защитник московского «Спартака», екатеринбургского «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко поделился воспоминаниями о начале карьеры в белорусском БАТЭ.

— Чудили по молодости в БАТЭ?
— Смотря что подразумевать под этим словом. Конечно, тусили, гуляли, отмечали победы. Но пьяным на тренировки посреди недели не приезжал.

— А бывали такие?
— Бывали, что скрывать. Но пополам никто не приходил. На восстановительную тренировку и я мог приехать с похмелья, с небольшим перегаром. Молодые были, здоровья много. Но в недельном цикле себе такого не позволял. В этом плане в БАТЭ спокойно было. Никто ни за кем не следил и не ловил, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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