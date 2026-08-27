«Не надо было его убирать». Филипенко — о самой странной отставке в «Урале» за четыре года

Бывший защитник «Урала» и сборной Беларуси Егор Филипенко высказался о тренерских перестановках в екатеринбургском клубе. В последние годы командой руководили Василий Березуцкий, Мирослав Ромащенко, Олег Шатов и Виктор Гончаренко.

— Вы понимали в коллективе логику последних тренерских перестановок в «Урале» — увольнение Гончаренко и Ромащенко, назначение Шатова, Березуцкого?

— Больше всего не понял отставку Ромащенко. Да, у нас три последних матча были не самыми удачными — всего два очка набрали. Но при этом первую часть сезона закончили на втором месте, в пяти очках от третьего. Как будто бы всё хорошо: уходим на паузу, можно выдохнуть, всё проанализировать и продолжить работу с Юрьевичем. Он знал команду, лигу. Моё мнение: не надо было его убирать. С Михалычем сложнее ситуация была: стыки — это не то, на что в клубе рассчитывали, а тут ещё и 0:2 в первом матче. Тут понять логику руководства проще — попытались встряхнуть команду перед ответной игрой. О назначении Шатова даже не знаю, что сказать. Олег — не чужой человек в Екатеринбурге. Без опыта, но с амбициями. У него горели глаза. Видимо, решили довериться своему, который ещё год назад был в раздевалке и знает всех пацанов. Так что при желании и тут логику можно найти, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ромащенко возглавил «Урал» летом 2025-го, а покинул команду в декабре того же года. С июня 2026-го командой управляет россиянин Сергей Юран.