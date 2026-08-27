Расписание матчей Лиги конференций — 2026/2027 по футболу на 27 августа

Сегодня, 27 августа, пройдут ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги конференций на 27 августа (время московское):

18:00. КуПС (Финляндия) – «Шэмрок Роверс» (Ирландия) (1:1);

19:00. «Яблонец» (Чехия) – «Рейнджерс» (Шотландия) (0:1);

19:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – «Лугано» (Швейцария) (1:2);

19:00. «Карабах» (Азербайджан) – «Твенте» (Нидерланды) (1:0);

19:45. «Фрайбург» (Германия) – «Мазервелл» (Шотландия) (3:1);

19:45. «Монако» (Монако) – «Гурник» З (Польша) (3:2);

20:00. «Бранн» (Норвегия) – ПАОК (Греция) (1:1);

20:00. «Ракув» (Польша) – «Хайдук» (Хорватия) (2:2);

20:00. «Копенгаген» (Дания) – «Интер» Т (Финляндия) (0:0);

20:00. «Пафос» (Кипр) – «Динамо» Т (Албания) (1:1);

20:00. «Рига» (Латвия) – КИ Клаксвик (Фарерские острова) (0:0);

20:00. «Интер Клуб Эскальдес» (Андорра) – «Дрита» (Косово) (2:2);

20:00. «Градец-Кралове» (Чехия) – «Панатинаикос» (Греция) (2:2);

21:00. «Хапоэль» Т-А (Израиль) – «Аталанта» (Италия) (0:0);

21:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Сьон» (Швейцария) (4:2);

21:00. «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Норшелланн» (Дания) (0:1);

21:30. «Аустрия» В (Австрия) – «Брага» (Португалия) (0:2);

21:30. «Брайтон энд Хоув Альбион» (Англия) – «Тромсё» (Норвегия) (0:0);

21:30. «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина) – «Викингур» Р (Исландия) (3:1);

21:45. «Риека» (Хорватия) – «Мидтьюлланн» (Дания) (0:2);

22:00. «Партизан» (Сербия) – «Хетафе» (Испания) (1:3);

22:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – «Линкольн» (Гибралтар) (2:0);

22:00. «Хайберниан» (Шотландия) – «Гент» (Бельгия) (0:0).