«Манчестер Сити» представил форму, созданную болельщиками с помощью ИИ

Английский «Манчестер Сити» на официальном сайте презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Впервые в профессиональном футболе болельщикам предоставили возможность разработать дизайн формы с помощью искусственного интеллекта, и победивший дизайн будет использован в этом сезоне.

Третья форма сезона-2026/2027 была создана с помощью Puma AI Creator, специализированного инструмента генеративного ИИ, который за считанные секунды превращает письменные подсказки в дизайн формы.

Запущенный в декабре 2024 года AI Creator предоставил болельщикам реальную возможность влиять на творческий процесс с помощью подсказок и интуитивно понятных инструментов редактирования, не требуя при этом опыта в дизайне. Жители более чем 200 стран представили своё видение того, как должна выглядеть третья форма, в результате чего было создано более 180 000 уникальных футболок. После 1,7 млн оценок на платформе самые популярные комплекты формы были отобраны в финальную десятку, за которую в январе 2025 года прошло голосование болельщиков.

По результатам голосования болельщиков клуба со всего мира был объявлен победитель: белая основа, разделённая центральной двухцветной полосой (наполовину небесно-голубой, наполовину тёмно-синей), идущей по всей длине футболки с едва заметным градиентным эффектом, меняющимся в зависимости от освещения.

Это третий комплект формы, но он первый в своём роде — разработанный одним из нас и выбранный всеми нами», — написано в сообщении клуба.