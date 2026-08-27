«Пошли нахрен с базы». Филипенко — о вспышках гнева у Гончаренко

Бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко поделился воспоминаниями о работе с главным тренером в период выступлений за БАТЭ. Специалист возглавлял белорусский клуб с 2007 по 2013 год.

— В интервью Диме Егорову семилетней давности вы рассказывали, как Виктор Михалыч вас с Глебом с тренировки выгнал.

— Не совсем так. Мы с Сашей то ли травмированы были, то ли пропускали игру по карточкам. В день матча должны были приехать на базу условно к 12:00, чтобы индивидуально потренироваться. На трассе тормознули гаишники за превышение скорости. Пока заполняли протокол, потеряли 10-15 минут. А Виктор Михайлович, видно, подумал, что мы с Глебом где-то чудили. Человек он принципиальный, ответственный. Ну и не пустил нас на базу: «Пошли нахрен отсюда».

Мы втихую пробрались в тренажёрку, а он увидел и отправил к нам доктора, чтобы выгнал нас. Говорит: «Парни, нельзя, Михалыч шумит». В итоге по полю побегали вдвоём и уехали. Ладно, меня Михалыч «строил», но когда он Саньку Глеба стал выгонять, я обалдел. Ему было всё равно на имена и статусы.

— Расскажите неизвестную историю о Викторе Михайловиче.

— Нет, наверное, неизвестных. Все же знают эти истории — про чайники и т.д.

— Про лёд читал, про чайник — нет.

— На сборах в Испании неудачно играем первый тайм. А Виктор Михайлович в таких случаях не только кричал, но и мог швырнуть, что под руку подвернётся. В раздевалке стоял большой чан, наподобие самовара, с чаем. Михалыч схватился за него, а тот — тяжеленный и горячий вдобавок. Так Гончаренко его просто набок повалил. Смешно было, но виду, конечно, не показали, — сказал Филипенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионат