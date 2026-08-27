Итальянский «Наполи» ведёт переговоры с английским «Челси» по переходу нападающего Марка Гиу. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Марк Гиу отдаёт предпочтение «Наполи» перед предложениями из Испании, поскольку условия личного контракта практически согласованы. Переговоры между клубами ведутся по поводу суммы трансфера более € 15 млн, в то время как «Челси» запрашивает € 25 млн. «Челси» также хочет включить в соглашение пункт о выплате процента от будущей продажи», — написал Романо.

В сезоне-2025/2026 20-летний Марк Гиу выступал за «Сандерленд» на правах арендного соглашения.