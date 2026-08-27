Орлов отреагировал на призывы уволить Семака из «Зенита»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на призывы некоторых болельщиков и экспертов к увольнению Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита».

«Призывы уволить Семака? Нет, ну подождите… Это несерьёзно. Только пять туров сыграно и призывают менять тренера. Вы понимаете, что такое менять тренера? Это же с ним уйдут 10 человек, и что тогда будет? А потом новый тренер придёт и скажет: «Мне эти игроки не нужны, давайте приобретать новых». Это же уже было у нас в «Зените». Зачем наступать на старые грабли? Нужно дать возможность именно этому штабу перевернуть ситуацию, сделать введение новых игроков, молодых футболистов», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».