«Бавария» объявила о переходе полузащитника Майка в «Брюгге»

17-летний полузащитник Уисдом Майк перешёл из немецкой «Баварии» в бельгийский «Брюгге». Об этом сообщил официальный сайт немецкого клуба.

«Уисдом Майк переходит из «Баварии» в бельгийский чемпионский клуб «Брюгге». 17-летний вингер присоединился к команде летом 2022 года, перейдя из академии «Боруссии» Мёнхенгладбах», — написано в сообщении клуба.

В сезоне-2025/2026 немецкой Бундеслиги Майк провёл за «Баварию» четыре матча. Также на его счету одна игра в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. По оценке Transfermarkt рыночная стоимость немецкого игрока составляет € 5 млн.