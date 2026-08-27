«Ливерпуль» презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Сегодня футбольный клуб «Ливерпуль» и компания Adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, а также запустили новый онлайн-магазин.

Вдохновлённая знаменитыми европейскими вечерами «красных», новая третья форма выполнена в элегантном чёрном цвете с бордовыми деталями и матовыми серебряными акцентами, отдавая дань атмосфере, создаваемой болельщиками под светом прожекторов на «Энфилде».

Ненавязчивый графический принт по всей поверхности придаёт футболке текстуру и движение, а также вдохновлён коллективной энергией болельщиков», — написано в сообщении.