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«Ливерпуль» презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027

«Ливерпуль» презентовал третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027
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Английский «Ливерпуль» на официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2026/2027.

«Сегодня футбольный клуб «Ливерпуль» и компания Adidas представили третью форму на сезон-2026/2027, а также запустили новый онлайн-магазин.

Вдохновлённая знаменитыми европейскими вечерами «красных», новая третья форма выполнена в элегантном чёрном цвете с бордовыми деталями и матовыми серебряными акцентами, отдавая дань атмосфере, создаваемой болельщиками под светом прожекторов на «Энфилде».

Ненавязчивый графический принт по всей поверхности придаёт футболке текстуру и движение, а также вдохновлён коллективной энергией болельщиков», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Ливерпуль»

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