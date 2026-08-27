«Крылья» выступили с заявлением о сотрудничестве с Wildberries на фоне слухов о разрыве

Пресс-служба «Крыльев Советов» опровергла информацию о возможном прекращении сотрудничества с компанией Wildberries. Ранее СМИ сообщали, что маркетплейс может уйти от финансирования спортивных проектов в следующем году на фоне серьёзного кризиса.

«Информация, что клуб «Крылья Советов» может прекратить сотрудничество с компанией Wildberries, которая появилась в одном из телеграм-каналов без каких-либо подтверждающих фактов и начала тиражироваться в СМИ, не соответствует действительности.

Wildberries — наш надёжный партнер, с которым у нас действует долгосрочное соглашение. Компания выполняет все свои обязательства и не намерена прекращать взаимодействие с «Крыльями Советов».

Рассчитываем, что наши коллеги по медиасообществу будут ответственнее относиться к публикуемой информации. Наш клуб всегда открыт для диалога с возможностью уточнить какие-либо сведения», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов» в телеграм-канале.