Кононов: «Спартак» будет бороться за золото, красно-белые не показывают свой предел

Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил амбиции красно-белых после победы в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:0).

«Игры «Спартака» и «Зенита» всегда интересны, не исключением был и этот матч. «Спартак» сумел навязать свою игру, не дав «Зениту» проявить лучшие качества. Не могу сказать, что сине-бело-голубые играют плохо, но точно не на своём уровне. Однако чемпионат только начался, все важные игры впереди. Два поражения, конечно, неприятны, но у тренерского штаба «Зенита» большой опыт — они знают, как выигрывать титулы.

Что касается слов Дивеева про «Спартак», не думаю, что надо сравнивать команды разных годов.