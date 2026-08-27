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Кононов: «Спартак» будет бороться за золото, красно-белые не показывают свой предел

Кононов: «Спартак» будет бороться за золото, красно-белые не показывают свой предел
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Бывший тренер «Спартака» Олег Кононов оценил амбиции красно-белых после победы в матче 5-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Зенитом» (2:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 5-й тур
23 августа 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Барриос – 13'     2:0 Зобнин – 39'    
Удаления: нет / Глушенков – 88'

«Игры «Спартака» и «Зенита» всегда интересны, не исключением был и этот матч. «Спартак» сумел навязать свою игру, не дав «Зениту» проявить лучшие качества. Не могу сказать, что сине-бело-голубые играют плохо, но точно не на своём уровне. Однако чемпионат только начался, все важные игры впереди. Два поражения, конечно, неприятны, но у тренерского штаба «Зенита» большой опыт — они знают, как выигрывать титулы.

Что касается слов Дивеева про «Спартак», не думаю, что надо сравнивать команды разных годов.